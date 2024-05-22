Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:07

Бериша заявил, что хочет завершить карьеру в «Ахмате»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о будущем в команде. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

— Останусь ли я в «Ахмате»? Конечно! У меня еще год контракта. Я хочу завершить здесь карьеру. Думаю, скоро подпишу новый контракт с клубом.

— Может быть, вы хотели бы переехать в Москву?

— Нет-нет, для меня это последний клуб. Это моя мечта, я и моя семья, папа и мама хотим, чтобы я завершил карьеру в «Ахмате». Я счастлив здесь. Так что надеюсь остаться в команде до конца, — цитирует Беришу «РБ Спорт».

Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. За это время провел в составе грозненского клуба 181 матч, забил 24 мяча и отдал 22 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bernard-berisha-ahmat-dlya-menya-poslednij-klub-podpishu-novy-j-kontrakt-i-zavershu-zdes-kar-eru/
Бернард Бериша
ФК Ахмат
0
Читайте также
Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив попадание допинга в организм через секс
Источник: Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Бышовец: «Захарян не может служить примером для Тюкавина»
Даку заявил, что удовлетворен своей игрой и статистикой в этом сезоне
Непомнящий: «Всегда нравилась игра Акинфеева, а от Сафонова ожидал большего»
Защитник «Факела» Мастерной поставил оценку своему выступлению в нынешнем сезоне
Барбоза оценил игру Кассерры за «Зенит» в этом сезоне
Вахания заявил, что по весенней части сезона «Динамо» заслужило чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий: «Всегда нравилась игра Акинфеева, а от Сафонова ожидал большего»

Даку заявил, что удовлетворен своей игрой и статистикой в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости