Бериша заявил, что хочет завершить карьеру в «Ахмате»

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о будущем в команде. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

— Останусь ли я в «Ахмате»? Конечно! У меня еще год контракта. Я хочу завершить здесь карьеру. Думаю, скоро подпишу новый контракт с клубом.

— Может быть, вы хотели бы переехать в Москву?

— Нет-нет, для меня это последний клуб. Это моя мечта, я и моя семья, папа и мама хотим, чтобы я завершил карьеру в «Ахмате». Я счастлив здесь. Так что надеюсь остаться в команде до конца, — цитирует Беришу «РБ Спорт».