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Синицын верит, что Мусаев может довести «Краснодар» до чемпионства

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на информацию о желании клуба предложить полноценный контракт главному тренеру команды Мураду Мусаеву.

«Может ли Мусаев поднять команду до чемпиона? Думаю, может, если будет присутствовать прагматизм, а не только красивый атакующий футбол. Будет порядка десяти игр, где нужен будет прагматизм, не только играть с позиции силы, но и играть по счету, не играть открыто. Если ту атакующую игру, которую может поставить Мусаев, он будет разбавлять прагматичностью в определенных матчах, где будет тяжело или будут травмы, то вполне допускаю, что команда под его руководством может добиваться успеха», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

40-летний Мусаев во второй раз тренер вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. Под руководством Мусаева после его возвращения «Краснодар» провел девять официальных матчей, одержав четыре победы при трех поражениях и двух ничейных исходах.

Источник: https://metaratings.ru/news/sinicyn-musaev-sdelaet-krasnodar-chempionom-pri-pragmatizme-a-ne-tolko-krasivoi-atake-365579/
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Рубин – Сочи
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