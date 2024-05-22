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Сегодня, 20:32

Деменко назвал нового главного тренера «Спартака» Станковича амбициозным

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых. Серб заключил контракт с красно-белыми на два года.

«Тяжело сказать, выиграет ли что-то «Спартак» со Станковичем. Деян — величайший футболист, но уже как тренер он стал трехкратным чемпионом с «Црвеной Звездой». Станкович — амбициозный специалист, у него есть авторитет. Нужно посмотреть на его «Спартак», чтобы потом сказать, сможет ли с ним команда что-то выиграть. Болельщики с воодушевлением воспримут это назначение», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-stankovich-ambitsiozny-j-trener-u-nego-est-avtoritet/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
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