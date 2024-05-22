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Бышовец: «Захарян не может служить примером для Тюкавина»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец оценил выступление форварда Константина Тюкавина за «Динамо».

«Тюкавин — очень яркий игрок. По своей конституции похож на двух центрфорвардов бывшей сборной ФРГ — Уве Зеелера и Герда Мюллера. Рост — примерно 175, 176 сантиметров, комплекция... То, как играл Зеелер головой, сравнимо с тем, как играет на втором этаже Тюкавин, переигрывая высокорослых игроков обороны соперника. Умение нападающего «Динамо» сыграть на опережение во вратарской, крутануться, забивать решающие мячи — это Мюллер. Штрафная — его среда, он чувствует голевой момент, намерения партнеров», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Также он ответил на вопрос о том, стоит ли Тюкавину уехать за границу, как сделал его одноклубник Арсен Захарян.

«Не думаю, что Захарян может служить примером для Тюкавина. Мы не видим, что Захарян — игрок основного состава «Реала Сосьедад», только радуемся отдельным эпизодам в его исполнении, голам и передачам. Думаю, к Тюкавину применима фраза: от добра добра не ищут. Ему доверяют в «Динамо», он получает практику, находится на своем месте», — добавил тренер.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин забил 15 голов в 29 матчах РПЛ и занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 21 мяч.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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