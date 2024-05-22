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Сегодня, 19:54

Непомнящий рассказал, кого считает лучшим голкипером сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал лучшего вратаря сезона РПЛ.

В номинации вратарь сезона представлены: Матвей Сафонов, Игорь Акинфеев и Александр Максименко.

— Раньше лучшими вратарями называли тех, кто становился чемпионом. Мне всегда нравилась игра Акинфеева, но в последнее время он мало проводил времени на поле.

— От Сафонова ожидали большего?

— Да. С Симпатией отношусь к Матвею, у него есть все качества, но нет какой-то основательности в игре. Блестяще может среагировать на линии ворот, но чего-то ему не хватило, чтобы стать лучшим вратарем. Сегодня он вратарь номер один в сборной России, — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

По итогам сезона 2023/24 победители будут определены в 18 номинациях, в девяти из которых лауреатами за спортивные достижения станут футболисты и лучший тренер.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-vsegda-nravilas-igra-akinfeeva-a-ot-safonova-ozhidal-bol-shego/
Валерий Непомнящий
Матвей Сафонов
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Источник: «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу Сафонова за 20 миллионов евро

Команды РПЛ будут хозяевами первых стыковых матчей против клубов первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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 23 1 4
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