ЦСКА вместе со спонсором здорового и спортивного питания представили совместную коллекцию продуктов

21 мая на «ВЭБ Арене» ЦСКА в коллаборации с АРОТНЕКА представили протеиновые батончики, энергетические шоты и другие продукты, которые скоро появятся в продаже.

В мероприятии приняли участие игроки основного состава команды — Игорь Акинфеев, Иван Обляков, Абосс Файзуллаев, Кирилл Набабкин, Тамерлан Мусаев и Илья Агапов.

Также с лекцией на тему здорового питания выступил глава медицинского штаба команды Эдуард Безуглов. Кроме того, гости могли посетить домашнюю раздевалку красно-синих, поиграть в настольный футбол и сфотографироваться с трофеями ПФК ЦСКА.