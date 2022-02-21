Баженов об обновленной эмблеме «Спартака»: «Серьезного внимания не обращаю»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об обновленной эмблеме московского клуба.

«В глобальном смысле ничего нового я там не увидел, — приводит слова Баженова «Чемпионат». — «С» есть, звезды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то — нет».

Экс-нападающий отметил, что он больше смотрит на игру, а не на эмблему.

«Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится — может, дизайн чуть будет меняться. Серьезного внимания не обращаю», — сказал он.

Сегодня, 21 февраля, «Спартак» презентовал новую эмблему клуба.