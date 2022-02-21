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Сегодня, 16:15

Баженов об обновленной эмблеме «Спартака»: «Серьезного внимания не обращаю»

Баженов поделился мнением об обновленной эмблеме «Спартака»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об обновленной эмблеме московского клуба.

«В глобальном смысле ничего нового я там не увидел, — приводит слова Баженова «Чемпионат». — «С» есть, звезды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то — нет».

Экс-нападающий отметил, что он больше смотрит на игру, а не на эмблему.

«Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится — может, дизайн чуть будет меняться. Серьезного внимания не обращаю», — сказал он.

Сегодня, 21 февраля, «Спартак» презентовал новую эмблему клуба.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4618775-bazhenov-o-novom-rombe-spartaka-bolshe-vsyo-taki-smotryu-na-igru-a-ne-na-emblemu.html
Никита Баженов
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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