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Сегодня, 16:04

РПЛ изменила гражданство новичка «Локомотива» Мампасси с украинского на российское

Анна Горшкова
Корреспондент
Марк Мампасси.
Фото Instagram
Марк Мампасси, флаг Украины.
Марк Мампасси, флаг России.
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На сайте РПЛ у защитника «Локомотива» Марка Мампасси изменили флаг в графе «гражданство».

Ранее у футболиста было написано Украина и изображен флаг страны.

Марк Мампасси, флаг Украины.
Марк Мампасси, флаг Украины.

Однако сейчас на сайте в графе гражданство указана Россия и стоит картинка триколора.

Марк Мампасси, флаг России.
Марк Мампасси, флаг России.

Ранее в интревью Мампасси рассказал о смене гражданства при переходе в московский клуб.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Источник: https://premierliga.ru/players/Mampassi-Mark
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марк Мампасси
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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Зенит

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