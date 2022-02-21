РПЛ изменила гражданство новичка «Локомотива» Мампасси с украинского на российское

На сайте РПЛ у защитника «Локомотива» Марка Мампасси изменили флаг в графе «гражданство».

Ранее у футболиста было написано Украина и изображен флаг страны.

Марк Мампасси, флаг Украины.

Однако сейчас на сайте в графе гражданство указана Россия и стоит картинка триколора.

Марк Мампасси, флаг России.

Ранее в интревью Мампасси рассказал о смене гражданства при переходе в московский клуб.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.