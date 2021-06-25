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Бывший игрок «Краснодара» Калинин считает, что таким людям, как Галицкий, нужно ставить памятники

18:17
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Защитник «Ростова» Игорь Калинин в интервью «СЭ» рассказал о том, как познакомился с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

В 2018 году футболист провел 2 матча за краснодарскую команду.

— Сергей Галицкий — самый крутой человек, которого ты встречал?

— До моего знакомства с Арташесом Владимировичем (Арутюнянцем, президентом «Ростова». — Прим. «СЭ») — да. Таким людям надо памятники ставить. Он очень вовлечен в процессы клуба.

— Можешь привести пример?

— Когда подписал контракт, то у меня была проблема с визой, и я в тот момент тренировался с «Краснодаром-2». Так Галицкий специально прилетел на вертолете, чтобы со мной познакомиться.

— Говорят, он вмешивается в тренерскую работу.

— Такого не знаю. Он переживает за каждого футболиста, но я не помню, чтобы он говорил, кого в состав ставить.

— Он давал советы?

— К сожалению, я к его советам не прислушивался. Он говорил мне просто играть в футбол.

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