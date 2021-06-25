Бывший игрок «Краснодара» Калинин считает, что таким людям, как Галицкий, нужно ставить памятники
Защитник «Ростова» Игорь Калинин в интервью «СЭ» рассказал о том, как познакомился с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
В 2018 году футболист провел 2 матча за краснодарскую команду.
— Сергей Галицкий — самый крутой человек, которого ты встречал?
— До моего знакомства с Арташесом Владимировичем (Арутюнянцем, президентом «Ростова». — Прим. «СЭ») — да. Таким людям надо памятники ставить. Он очень вовлечен в процессы клуба.
— Можешь привести пример?
— Когда подписал контракт, то у меня была проблема с визой, и я в тот момент тренировался с «Краснодаром-2». Так Галицкий специально прилетел на вертолете, чтобы со мной познакомиться.
— Говорят, он вмешивается в тренерскую работу.
— Такого не знаю. Он переживает за каждого футболиста, но я не помню, чтобы он говорил, кого в состав ставить.
— Он давал советы?
— К сожалению, я к его советам не прислушивался. Он говорил мне просто играть в футбол.
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