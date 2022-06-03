«Химки» выкупили Мирзова у «Спартака»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Резиуана Мирзова.

«Мирзова мы уже выкупили у «Спартака». Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему. Это касается всех футболистов. Как команда соберется, выслушаем позицию Сергея Николаевича Юрана по будущему каждого футболиста. Это будет одним из ключевых факторов», — сказал Терюшков «СЭ».

Мирзов перешел в «Химки» в октябре 2020 года из «Спартака» на правах аренды. В сентябре 2021 года полузащитник вновь оказался в подмосковном клубе по арендному соглашению.

В прошедшем сезоне Мирзов принял участие в 20 официальных матчах за «Химки», в которых отличился 4 голами.