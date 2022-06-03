Широков назвал Мирзова одним из лидеров «Химок»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Резиуана Мирзова «Химками» у «Спартака».

«Если в «Спартаке» на него не рассчитывают, а человек хочет играть и повышать свое мастерство, то продолжение карьеры в «Химках» это плюс. Все-таки команда осталась в премьер-лиге. Не понимаю, какие варианты у него еще были. А здесь он провел примерно полтора года, все знает. Если с ним заключают контракт, то на него рассчитывают. Он один из лидеров «Химок». Для него и для клуба это хороший вариант», — сказал Широков «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Химки» подписали контракт с Резиуаном Мирзовым до 2023 года.