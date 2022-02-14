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Сегодня, 14:57

«Зенит» интересуется защитником «Байера» Инкапье

Анна Горшкова
Корреспондент

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Байера» Пьеро Инкапье, сообщает журналист Пит О'Рурк.

По информации источника, за 20-летним футболистом также следят «Тоттенхэм», «Милан», «Севилья», «Рома» и «Наполи».

Контракт Инкапье с «Байером» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 эквадорский футболист сыграл за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://twitter.com/SportsPeteO/status/1493176461536153604?s=20&t=VgjaqGe2Uopqb0HqpZWY9w
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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