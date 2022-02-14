«Зенит» интересуется защитником «Байера» Инкапье

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Байера» Пьеро Инкапье, сообщает журналист Пит О'Рурк.

По информации источника, за 20-летним футболистом также следят «Тоттенхэм», «Милан», «Севилья», «Рома» и «Наполи».

Контракт Инкапье с «Байером» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 эквадорский футболист сыграл за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.