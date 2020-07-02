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Были ли серьезные ошибки в ключевых матчах «Спартака»? Отвечает глава судей

2 июля 2020, 18:34
Главный арбитр матча &quot;Спартак&quot; - &quot;Тамбов&quot; Владимир Москалев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Главный арбитр матча &quot;Спартак&quot; - &quot;Тамбов&quot; Владимир Москалев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил, знает ли он о недовольстве «Спартака» и его владельцем Леонидом Федуном качеством судейства и в целом работой ВАР.

— Мы хотели использовать ВАР на игре «Спартак» — «Тамбов», но это невозможно. Леонид Калошин объяснил, почему. Иногда команды, тренеры, игроки выражают недовольство судейством. Но я уже сказал о правильных решениях, связанных с удалениями и назначениями пенальти. Были и ошибки. Потому мы не станем назначать некоторых судей. Кого конкретно — не назову.

— Виктор не говорил об ошибках в играх «Спартака». Речь в целом об играх чемпионата, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин.

— Объяснения о невозможности назначить ВАР, пусть они и логичны, могут воспринять так, как будто это сделано назло Федуну. И все-таки, как судили последние матчи «Спартака»?

— Я видел все эти игры и анализировал видеозаписи. О моменте в игре «Спартака» и «Арсенала» уже сказал — пенальти назначен правильно. Матч «Спартака» с «Уфой»: гол отменен верно из-за офсайда, еще один гол не засчитан верно, потому что мяч не пересек полностью линию ворот. Нет ошибок в ключевых моментах игры ЦСКА — «Спартак». Понимаю, что люди могут быть недовольны, понимаю клуб. Ошибки в этих трех матчах, конечно, были — например, не была дана желтая карточка. Это тоже ошибка. Но в ключевых эпизодах все было нормально. (Александр Бобров)

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