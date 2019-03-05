Бушманов - о Мелкадзе: "Ему будет сложно бороться с Зе Луишом и Луизом Адриану за место основного нападающего "Спартака".Посмотрим, получится ли у него"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" высказался в адрес нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе. Он отметил, что форвард хорошо играет низом, может отдать нестандартный пас перед штрафной.

– При вас основным нападающим молодежной сборной был Георгий Мелкадзе. Почему вы делали ставку именно на него?

– В 2017-м, когда наша команда только формировалась, он выглядел сильнее всех других форвардов его возраста.

– Но у Чалова на тот момент уже было несколько голов в чемпионате.

– После первых ярких матчей у Федора был продолжительный спад, он не выходил на поле. В нападении армейцев в тот момент играли все, кроме него. Чалову тогда не хватало стабильности. А Мелкадзе был просто сильнее. Форвард "Спартака" же забил семь мячей в отборочном цикле. Этой зимой он был на сборе уже с основной командой. Все увидели, как он может играть. Для меня очевидно, что Георгий может и умеет забивать. Он играл в моей команде абсолютно заслуженно.

– Мелкадзе мог помочь сборной больше, чем Чалов?

– Ему доверяли сами ребята и наш тренерский штаб. Он был основным игроком.

– Мелкадзе может стать основным нападающим "Спартака" в ближайшей перспективе?

– Там серьезная конкуренция. Бороться с Зе Луишом и Луизом Адриану сложно. Посмотрим, получится ли у него.

– Есть ли что-то, в чем Мелкадзе лучше Зе Луиша?

– На самом деле они похожи. Но считаю, что Мелкадзе лучше в подыгрыше. Он хорошо играет низом, может отдать нестандартный пас перед штрафной. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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