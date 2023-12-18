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Булыкин назвал футболистов, разочаровавших в первой части сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал двух футболистов, чья игра неприятно удивила в первой части РПЛ.

«Большего ждали от Тюкавина и Пиняева. Они оба молодые, и у них пока не получается играть стабильно. Но Константин и Сергей остаются талантливыми и перспективными футболистами. Поэтому надеюсь, что после зимней паузы они проявят себя лучше», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

21-летний игрок «Динамо» Тюкавин в этом сезоне забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата РПЛ и записал в актив 1 мяч в 5 встречах Кубка России.

В активе 19-летнего игрока «Локомотива» Пиняева 2 гола и 5 результативных передач в 18 матчах чемпионата РПЛ и участие в 7 встречах Кубка России.

Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

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