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Сегодня, 14:30

Промес стал резидентом ОАЭ, это позволит ему принять участие в сборах «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в конце 2023 года полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ. Это упрощает для голландца пересечение границы арабского государства. Благодаря новому статусу Промес с высокой долей вероятности примет участие в зимних сборах «Спартака», которые команда проведет в Дубае.

В 2023 году Квинси пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции, готовясь в Москве по индивидуальной программе. Официальных причин этого не называлось. Клуб ограничился словами о том, что главный тренер сам определяет, кто именно летит на сборы. По информации СМИ, Промес не прибыл ни в ОАЭ, ни в Турцию из-за опасности его экстрадиции на родину ввиду открытых против него в Нидерландах уголовных дел.

После зимних сборов в 2023 году Промес забил 6 мячей в 11 матчах, в то время как в первой части сезона он 14 раз поражал ворота соперников «Спартака» в 16 проведенных играх.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
6
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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