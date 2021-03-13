Михаил Боярский: «Игроки и тренеры «Спартака» могут говорить все, что угодно»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерцев над «Ахматом» (4:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.
«Это просто замечательная игра, — сказал Боярский «СЭ». — «Зенит» показал себя с той стороны, которая наиболее радостная для болельщиков. Очень здорово, что Дзюба и Азмун забили. Да и вообще все игроки показали себя с лучшей стороны. ЦСКА проиграл «Арсеналу» — это для нас серьезное подспорье. «Зенит» опять в лидерах и это, безусловно, радует всех болельщиков. Если мы не спугнем удачу и сохраним настрой, то все у нас будет хорошо. В данный момент «Зенит» находится на финишной прямой к чемпионству»
Боярский также отреагировал на готовность «Спартака» побороться за чемпионство.
«Игроки и тренеры «Спартака» могут говорить все, что угодно. Пускай поборются. Посмотрим, что из этого выйдет», — добавил Боярский.
«Зенит» одержал первую победу после перерыва в чемпионате России. Команда набрала 45 очков и оторвалась от ЦСКА. Московская команда уступила в Туле «Арсеналу» (1:2), у армейцев осталось 40 очков.
(Артем Бухаев)
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