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Талалаев о «Зените»: «Лучшая команда России. Пусть так и продолжают»

18:50
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (0:4). Специалист не стал высказываться по поводу назначенного в ворота команды пенальти, отметив, что «все сказал после игры с «Динамо».

«Поздравляю соперника с победой. Лучшая команда России. Пусть так и продолжают, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер. — Похвалил ребят за 60 минут игры, дальше важно, чтобы характер был. Или ресурсы.

Гол Караваева? Не до конца понял. Я отвернулся, когда он летел.

Пенальти? У нас есть руководители клуба. Я уже все сказал после матча с «Динамо».

Зенит — Ахмат

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