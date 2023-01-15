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Сегодня, 15:58

Бородюк считает, что Дзюба может помочь «Торпедо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Меня в «Торпедо» нет больше семи месяцев, а меня все время спрашивают о «Торпедо». После меня там уже все много раз поменялось. Сменилось три тренера и даже руководство. Стоит задавать такие вопросы нынешнему руководству клуба. Это практически другая команда. Что касается Дзюбы и его возможного перехода, то при отсутствии нападающего, он может помочь. Последний ли это шанс Дзюбы? Не мне говорить о нем. Главное, чтобы он доказывал все на футбольном поле, а он способен на это», — сказал Бородюк «СЭ».

15.01.2023 | Реал — Барселона

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой. И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Артем Дзюба. Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Александр Бородюк
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Локомотив

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 6 1 2
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