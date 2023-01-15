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Геркус о Дзюбе: «У нас не подписано соглашение с Артемом, но ничего нельзя исключать в будущем»

Геркус прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с Дзюбой
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Сообщалось, что 34-летний форвард отправился на сбор с московским клубом.

«Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем», — сказал Геркус «СЭ».

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

14 января исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода Дзюбы в московский клуб.

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П2

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
11
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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