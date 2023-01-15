Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Первый претендент на свободного агента Артема Дзюбу обозначился. В интервью «СЭ» еще в субботу и.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский заявил, что форвард «наверное, есть в трансферном списке», а президент клуба сегодня добавил: «На сегодняшний день контракт не подписан, но ничего нельзя исключать в будущем».
И хотя оба руководителя опровергли информацию Telegram-канала «Крысева» о том, что Дзюба едет на сбор «Торпедо», это никак не отрицает возможного перехода. Геркус подчеркнул, что футболисты уровня Артема не приезжают в новый клуб, не имея контракта, а он пока не подписан.
Станет ли Дзюба в итоге торпедовцем? Очевидно, что в клубе тщательно взвешивают за и против.
Для вылетающей команды форвард мог бы стать мощным драйвером. Лучший бомбардир чемпионатов России и сборной страны — выдающиеся показатели, говорящие об уровне нападающего.
Вы помните таблицу? У «Торпедо» 6 очков и уверенное последнее место, у соседа по таблице «Химок» — очков в два раза больше, а до зоны стыков — 7 баллов. Понятно, что для спасения нужно совершить что-то невероятное — набрать за оставшиеся 13 туров минимум 20 очков.
Для чуда нужны экстраординарные шаги, приглашение Дзюбы могло бы стать одним из них. И уж точно черно-белые привлекли бы к себе повышенное внимание весной. Если и вылетели, то с музыкой.
Но и риски для «Торпедо» тоже понятны. Артем уже не тот, что был во время ЧМ-2018. Ему 34 года, он практически не играл последние полгода, провалившись в Турции. Да и в «Зените» в предыдущем сезоне в основном выходил на замену. Хватит ли скорости и выносливости для энергичного футбола Андрея Талалаева?
Показателен ответ тренера на пресс-конференции после окончания последнего матча года с «Уралом» на вопрос о приглашении Дзюбы или кого-то схожего по характеристикам:
— У нас и так один из самых старых составов в лиге. Нам нужен быстрый забивной нападающий. В России таких нет. Мы рассматриваем латиноамериканский и африканский рынки.
К быстрым Артема не отнесешь. К тому же время идет — команда прошла один сбор в Тамбове, на котором закладывалась «физика», и уже работает в Турции на втором. Дзюбу мы периодически можем видеть на фотографиях на футбольных полях, вот только уровень там любительский, о серьезной подготовке говорить не приходится.
При этом финансовые запросы нападающего могут нанести приличный удар по бюджету «Торпедо». Можно ли найти на эти деньги более надежный вариант? Вопрос к торпедовским селекционерам.
А ведь есть еще и фактор болельщиков. Турнирная ситуация подсказывает, что черно-белые с огромной вероятностью вылетят. Но разочарование фанатов от результатов может многократно усилиться, если в первую лигу клуб отправится во главе с нападающим, которого активная часть болельщиков в массе своей не переносит. Достаточно зайти на торпедовские ресурсы, чтобы убедиться: приобретение Дзюбы вызывает протестные настроения.
Для Артема же тоже дилемма. Амбиции форварда явно выше, чем борьба за выживание в клубе, болельщики которого тесно связаны со спартаковскими. Под улюлюканье трибун на закате карьеры вылететь в первую лигу — то еще удовольствие.
С другой стороны, а есть ли варианты лучше? Недавно мы слышали, например, что услуги нападающего предложили «Нижнему Новгороду», но на Волге его не ждут. Спрос на токсичного нападающего явно невелик. Ходили слухи и про турецкий «Сивасспор», но насколько он реален, учитывая провал в «Адане»? Да и вообще там весьма специфический чемпионат, который, по мнению экспертов, не особенно подходит мощному, но медленному Дзюбе.
А в «Торпедо» можно ведь стать не могильщиком, а спасителем. Вытащить прославленный клуб из пропасти — это ведь было бы так красиво.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2