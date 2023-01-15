Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:50

Руководитель «Торпедо» Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал «СЭ» информацию о том, что нападающий Артем Дзюба едет на сборы команды в Турцию.

14 января об этом сообщил журналист Севастиан Терлецкий в своем Telegram-канале «Крысева».

«Сообщение блогера Крысева является фейком. Но как преподаватель вуза с многолетним стажем не могу не отметить изобретательности автора — он употребил неопределенный по времени глагол «едет», не обозначая, когда именно приедет. Если серьезно, то в клубе действует многоуровневая система принятия решений по трансферам и контрактам. Как я и говорил во вчерашнем интервью «СЭ», никаких решений по Дзюбе в рамках этой системы не принималось. А до принятия такого решения Артем волен ездить куда угодно. На тренировке команды, которая началась в 11 утра в Турции, Дзюбы точно нет», — сказал Ходоровский «СЭ».

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Крамер рассказал о русской традиции среди итальянских лыжников
Бетина Попова рассказала, кого хотела бы видеть в роли капитанов команд на Кубке Первого канала
Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолета погибли
Представительница США Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года в Новом Орлеане
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Глава пресс-службы «Торпедо» заявил, что Дзюбы пока нет на сборах
Геркус о Дзюбе: «У нас не подписано соглашение с Артемом, но ничего нельзя исключать в будущем»
Источник: Дзюба отправился в Турцию на сборы «Торпедо»
Первый тренер Дзюбы: «Мне говорили, что что-то будет в Турции»
Экс-директор «Ростова» о Дзюбе: «Артемушка — неординарный. Если с ним по-человечески, он везде дает результат»
Аршавин: «Зенит» хотел продлить Дзюбу летом? У меня другая информация»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Геркус о Дзюбе: «У нас не подписано соглашение с Артемом, но ничего нельзя исключать в будущем»
«Зенит» отправился на первый зимний тренировочный сбор в Катар
Источник: Дзюба отправился в Турцию на сборы «Торпедо»
Гаджиев: «Не исключаю, что Баринов останется в «Локомотиве» до лета, а потом уедет в Европу»
В «Спартак» едет защитник, Баринов может уйти в «Бешикташ», а Дзюба в «Торпедо»? Таблица переходов РПЛ
Полузащитник Кучаев специально приехал на сборы ЦСКА без телефона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава пресс-службы «Торпедо» заявил, что Дзюбы пока нет на сборах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости