«Краснодар» подписал контракт с 20-летним нигерийцем до 2026 года
Нападающий Мозес Кобнан Дэвид подписал контракт с «Краснодаром», информирует клубная пресс-служба. Срок соглашения с 20-летним нигерийцем действителен до 30 июня 2026 года.
Несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а в воскресенье, 15 января, были улажены последние формальности. Форвард будет выступать за «быков» под 90-м номером.
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|
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|5
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|35
|
4
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|17
|8
|5
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|33-21
|29
|
5
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|
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|4
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|
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|17
|7
|4
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|
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|
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|17
|3
|4
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|13
|
15
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|17
|3
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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