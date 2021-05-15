Bild: Тедеско и Шварц входят в список кандидатов на пост главного тренера «Шальке»
Доменико Тедеско («Спартак») и Сандро Шварц («Динамо») входят в список кандидатов на пост главного тренера «Шальке», сообщает Bild.
По информации источника, клуб из Гельзенкирхена рассматривает обоих специалистов, работающих в России. Помимо них, среди кандидатов присутствуют Бруно Лаббадиа и Штефан Ляйтль. Сообщается, что руководство «Шальке» приняло решение расстаться с нынешним наставником Димитриосом Граммозисом в связи с тем, что специалист не смог сохранить команде место в бундеслиге.
Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона-2020/21. Отметим, что Тедеско уже работал в «Шальке» с 2017 по 2019 год. Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-schalke-rueckt-von-dimitrios-grammozis-ab-76364598.bild.html
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