Гаврилов: «Спартаку» Карседо для чемпионства не хватает стабильности»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился с «СЭ» мнением о результатах красно-белых на старте сезона-2026/27.

«Еще рано что-то говорить, чемпионат только начался. Произошли небольшие изменения в составе. Пришли Парада и Даку. Нужно время для того, чтобы сыгрались. «Спартак» при Карседо стал выступать лучше, но не хватает стабильности. Если команда закрепит за собой уверенные выступления, тогда можно будет спокойно наблюдать за ней. Тогда, безусловно, можно будет говорить о чемпионстве. Если «Спартак» не будет терять очки там, где не надо, то почему бы и ему не стать чемпионом?» — сказал Гаврилов «СЭ».

«Спартак» с 9 очками идет на третьем месте по итогам четырех туров РПЛ.

В Кубке России московская команда набрала 4 очка и занимает первое место в группе А.