Гаврилов о Максименко: «В нашем «Спартаке» он не играл бы»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился с «СЭ» мнением об игре вратаря красно-белых Александра Максименко.

«Есть ошибки. Руководство должно по нему решать. Наверное, пока что нет достойной замены Максименко. Если она появится, то почему бы не отпустить Александра? В нашем «Спартаке» Максименко не играл бы. У нас были Дасаев, Прудников. Это даже не обсуждается. В «Спартаке» были очень хорошие вратаря. Максименко было бы сложно выдержать конкуренцию», — сказал Гаврилов «СЭ».

В четырех матчах этого сезона у 28-летнего Максименко 4 пропущенных мяча и 1 сухой матч.