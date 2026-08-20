«Локомотив» показал последний день Батракова в команде

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео последнего дня полузащитника Алексея Батракова в команде.

Во вторник 21-летний футболист приехал с железнодорожниками в Ростов-на-Дону на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1), но не попал в заявку.

«Локомотив» показал, как Батраков наблюдает за игрой с трибуны, его обращение к болельщикам и последние часы полузащитника на базе в Баковке. Также в ролике есть напутственные слова главного тренера Михаила Галактионова и генерального директора Бориса Ротенберга.

В четверг Батраков прилетел в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай». Его профиль в качестве игрока турецкой команды уже появился на сайте Турецкой футбольной федерации.