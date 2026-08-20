«Родина» объявила о переходе Германа Онугхи

Бывший нападающий «Краснодара» Герман Онугха стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба московского клуба.

30-летний форвард присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

В сезоне-2025/26 Онугха выступал за турецкий «Кайсериспор». Он провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

До этого нападающий играл за датские «Копенгаген» и «Вайле», израильский «Бней-Сахнин», «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар», «Тамбов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».