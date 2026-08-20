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«Локомотив» опубликовал обращение Батракова: «Настало время двигаться дальше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Скриншот

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала обращение полузащитника Алексея Батракова.

20 августа «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Локомотивом» по трансферу Батракова. В этот же день 21-летний россиянин прилетел в Турцию.

«Всем привет. У меня есть несколько важных слов для вас. Я пришел в «Локомотив», когда мне было 6 лет. Все свое детство я мечтал дебютировать на «РЖД Арене». Никогда не забуду тот момент, когда я впервые вышел на футбольное поле, дебютировал в матче с «Краснодаром». Хочу поблагодарить тренерский штаб, что поверили в меня.

Также я мечтал вывести команду с капитанской повязкой, мечтал забить три мяча в важном дерби, мечтал попасть в национальную сборную, мечтал завоевать медали с «Локомотивом». Я счастлив, что все эти мечты сбылись. Я отдавался по максимуму за этот футбольный клуб, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня.

Самая большая мотивация для меня — это болельщики. Благодарен, что вы всегда поддерживали меня, несмотря на разные периоды моей игры и игры «Локомотива». Благодарю, что ваша поддержка окрыляла меня, вдохновляла, помогала двигаться вперед и становиться сильнее. Безумно благодарен, что вы дважды признали меня лучшим игроком сезона. Я повторяю, что для меня это бесценно.

Мы вместе прошли долгий путь. Настало время двигаться дальше — к моей мечте. Любой футболист хочет попробовать себя в европейском чемпионате и сыграть в Лиге чемпионов. Сегодня мне представился такой шанс, я принимаю этот вызов. Я не прощаюсь, а говорю спасибо. Спасибо, что всегда были со мной и поддерживали меня на протяжении всего пути. Вы навсегда в моем сердце. Ваш Леша Батраков», — сказал Батраков в видео.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

Алексей Батраков.«Ты наш новый волшебник». Фанаты «Галатасарая» ярко встретили Батракова в аэропорту
Источник: ФК «Локомотив»
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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
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 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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