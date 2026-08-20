«Локомотив» опубликовал обращение Батракова: «Настало время двигаться дальше»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала обращение полузащитника Алексея Батракова.

20 августа «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Локомотивом» по трансферу Батракова. В этот же день 21-летний россиянин прилетел в Турцию.

«Всем привет. У меня есть несколько важных слов для вас. Я пришел в «Локомотив», когда мне было 6 лет. Все свое детство я мечтал дебютировать на «РЖД Арене». Никогда не забуду тот момент, когда я впервые вышел на футбольное поле, дебютировал в матче с «Краснодаром». Хочу поблагодарить тренерский штаб, что поверили в меня.

Также я мечтал вывести команду с капитанской повязкой, мечтал забить три мяча в важном дерби, мечтал попасть в национальную сборную, мечтал завоевать медали с «Локомотивом». Я счастлив, что все эти мечты сбылись. Я отдавался по максимуму за этот футбольный клуб, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня.

Самая большая мотивация для меня — это болельщики. Благодарен, что вы всегда поддерживали меня, несмотря на разные периоды моей игры и игры «Локомотива». Благодарю, что ваша поддержка окрыляла меня, вдохновляла, помогала двигаться вперед и становиться сильнее. Безумно благодарен, что вы дважды признали меня лучшим игроком сезона. Я повторяю, что для меня это бесценно.

Мы вместе прошли долгий путь. Настало время двигаться дальше — к моей мечте. Любой футболист хочет попробовать себя в европейском чемпионате и сыграть в Лиге чемпионов. Сегодня мне представился такой шанс, я принимаю этот вызов. Я не прощаюсь, а говорю спасибо. Спасибо, что всегда были со мной и поддерживали меня на протяжении всего пути. Вы навсегда в моем сердце. Ваш Леша Батраков», — сказал Батраков в видео.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.