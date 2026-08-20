«Локомотив» опубликовал обращение Батракова: «Настало время двигаться дальше»
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала обращение полузащитника Алексея Батракова.
20 августа «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Локомотивом» по трансферу Батракова. В этот же день 21-летний россиянин прилетел в Турцию.
«Всем привет. У меня есть несколько важных слов для вас. Я пришел в «Локомотив», когда мне было 6 лет. Все свое детство я мечтал дебютировать на «РЖД Арене». Никогда не забуду тот момент, когда я впервые вышел на футбольное поле, дебютировал в матче с «Краснодаром». Хочу поблагодарить тренерский штаб, что поверили в меня.
Также я мечтал вывести команду с капитанской повязкой, мечтал забить три мяча в важном дерби, мечтал попасть в национальную сборную, мечтал завоевать медали с «Локомотивом». Я счастлив, что все эти мечты сбылись. Я отдавался по максимуму за этот футбольный клуб, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня.
Самая большая мотивация для меня — это болельщики. Благодарен, что вы всегда поддерживали меня, несмотря на разные периоды моей игры и игры «Локомотива». Благодарю, что ваша поддержка окрыляла меня, вдохновляла, помогала двигаться вперед и становиться сильнее. Безумно благодарен, что вы дважды признали меня лучшим игроком сезона. Я повторяю, что для меня это бесценно.
Мы вместе прошли долгий путь. Настало время двигаться дальше — к моей мечте. Любой футболист хочет попробовать себя в европейском чемпионате и сыграть в Лиге чемпионов. Сегодня мне представился такой шанс, я принимаю этот вызов. Я не прощаюсь, а говорю спасибо. Спасибо, что всегда были со мной и поддерживали меня на протяжении всего пути. Вы навсегда в моем сердце. Ваш Леша Батраков», — сказал Батраков в видео.
Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0