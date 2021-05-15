В Германии сообщают, что Тедеско может возглавить «Гамбург»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Гамбург», сообщает Weltfussball.
По информации источника, 35-летний немецкий специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера команды. Помимо него, на место в «Гамбурге» претендуют Андре Брейтенрайтер, Бруно Лаббадия и Тим Уолтер.
За два тура до конца сезона «Гамбург» занимает 4-е место в турнирной таблице второй бундеслиги с 55 очками.
Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.weltfussball.de/news/_n4464798_/zwei-ex-schalke-trainer-beim-hsv-gehandelt/
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