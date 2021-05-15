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Газзаев: «Если ЦСКА не попадет в еврокубки, то этот сезон будет самым провальным»

14:35
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о перспективах армейцев в борьбе за еврокубки.

«В турнирной таблице все очень плотно, — сказал Газзаев «СЭ». — Сейчас от ЦСКА мало что зависит. Все будет решаться в играх конкурентов. Действительно, впервые за 20 лет ЦСКА может остаться без еврокубков. Перед заключительным туром практически все уже понятно. На 90 процентов есть ясность, кто попадет в Лигу чемпионов, а кто в Лигу Европы».

Газзаев также оценил результаты ЦСКА в текущем сезоне.

«Если ЦСКА, все-таки, не попадет в еврокубки, то, безусловно, этот сезон будет самым провальным. И одним из самых неудачных за последние 20 лет. Почему так? Я не могу сказать. Поменяли тренера, пришел Ивица Олич, появились деньги. Ну и что дальше?» — добавил Газзаев.

В последнем туре сезона ЦСКА встретится с «Динамо». Матч пройдет в воскресенье, 16 мая, в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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