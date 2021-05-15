Газзаев: «Если ЦСКА не попадет в еврокубки, то этот сезон будет самым провальным»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о перспективах армейцев в борьбе за еврокубки.
«В турнирной таблице все очень плотно, — сказал Газзаев «СЭ». — Сейчас от ЦСКА мало что зависит. Все будет решаться в играх конкурентов. Действительно, впервые за 20 лет ЦСКА может остаться без еврокубков. Перед заключительным туром практически все уже понятно. На 90 процентов есть ясность, кто попадет в Лигу чемпионов, а кто в Лигу Европы».
Газзаев также оценил результаты ЦСКА в текущем сезоне.
«Если ЦСКА, все-таки, не попадет в еврокубки, то, безусловно, этот сезон будет самым провальным. И одним из самых неудачных за последние 20 лет. Почему так? Я не могу сказать. Поменяли тренера, пришел Ивица Олич, появились деньги. Ну и что дальше?» — добавил Газзаев.
В последнем туре сезона ЦСКА встретится с «Динамо». Матч пройдет в воскресенье, 16 мая, в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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