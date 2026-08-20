Ротенберг — Батракову: «Я не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива», но было важно сдержать слово»

«Локомотив» показал видео разговора между генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом и полузащитником Алексеем Батраковым о предстоящем переходе последнего в «Галатасарай».

«Леш, хотел тебя поздравить с этим большим событием. Я как генеральный директор хотел пожелать тебе удачи. Для нашего клуба это огромное событие, и ты этого заслуживаешь. Многие говорят, что я был против этого трансфера. На самом деле это правда. Я не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива».

Но после того, как мы с тобой поговорили, я почувствовал искренность и понял, что у тебя есть мечта, которую ты хочешь исполнить. И, конечно же, когда все совпало, я хотел бы выразить огромную благодарность президенту «Галатасарая», который сделал все возможное, чтобы ты перешел.

Эти несколько дней были достаточно тяжелыми, потому что, с одной стороны, я хотел сделать как можно лучше для нашего клуба, но, с другой стороны, для меня было важно сдержать слово, которое я тебе дал: если «Галатасарай» покажет настоящую заинтересованность в тебе, то я готов это рассмотреть.

Я очень рад, что это случилось. И, конечно же, завтра ты уже полетишь. Я хотел лично приехать и еще раз сказать тебе огромное спасибо. Ты для нас большой пример. Ты пример для наших пацанов в академии. «Локомотив» — это не только их дом, но и клуб, из которого можно перейти в большой европейский клуб.

Я уверен, что это только начало твоей большой карьеры. Просто хочу пожелать тебе удачи и, главное, обойтись без травм. И запомни, что мы всегда ждем тебя обратно. «Локомотив» — это твой дом. Знаю, что турки потом будут переманивать тебя к себе, но знай, что мы тобой очень гордимся и будем за тобой следить.

Надеюсь, ты не забудешь про «Локомотив» и тоже будешь за нами следить. Сейчас чуть-чуть подправим наше положение. Пацаны доработают за тебя. Я уверен, что все будут за тобой следить. Хочу пожелать тебе только удачи. И знай, что мы тобой гордимся. Так что удачи!» — сказал Ротенберг.

В четверг полузащитник прилетел в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай».

Батраков — воспитанник «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.