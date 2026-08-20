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Ротенберг — Батракову: «Я не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива», но было важно сдержать слово»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Локомотив» показал видео разговора между генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом и полузащитником Алексеем Батраковым о предстоящем переходе последнего в «Галатасарай».

«Леш, хотел тебя поздравить с этим большим событием. Я как генеральный директор хотел пожелать тебе удачи. Для нашего клуба это огромное событие, и ты этого заслуживаешь. Многие говорят, что я был против этого трансфера. На самом деле это правда. Я не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива».

Но после того, как мы с тобой поговорили, я почувствовал искренность и понял, что у тебя есть мечта, которую ты хочешь исполнить. И, конечно же, когда все совпало, я хотел бы выразить огромную благодарность президенту «Галатасарая», который сделал все возможное, чтобы ты перешел.

Эти несколько дней были достаточно тяжелыми, потому что, с одной стороны, я хотел сделать как можно лучше для нашего клуба, но, с другой стороны, для меня было важно сдержать слово, которое я тебе дал: если «Галатасарай» покажет настоящую заинтересованность в тебе, то я готов это рассмотреть.

Я очень рад, что это случилось. И, конечно же, завтра ты уже полетишь. Я хотел лично приехать и еще раз сказать тебе огромное спасибо. Ты для нас большой пример. Ты пример для наших пацанов в академии. «Локомотив» — это не только их дом, но и клуб, из которого можно перейти в большой европейский клуб.

Я уверен, что это только начало твоей большой карьеры. Просто хочу пожелать тебе удачи и, главное, обойтись без травм. И запомни, что мы всегда ждем тебя обратно. «Локомотив» — это твой дом. Знаю, что турки потом будут переманивать тебя к себе, но знай, что мы тобой очень гордимся и будем за тобой следить.

Надеюсь, ты не забудешь про «Локомотив» и тоже будешь за нами следить. Сейчас чуть-чуть подправим наше положение. Пацаны доработают за тебя. Я уверен, что все будут за тобой следить. Хочу пожелать тебе только удачи. И знай, что мы тобой гордимся. Так что удачи!» — сказал Ротенберг.

В четверг полузащитник прилетел в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай».

Батраков — воспитанник «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

Источник: ФК «Локомотив»
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Алексей Батраков
Борис Ротенберг-младший
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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«Локомотив» показал последний день Батракова в команде
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Зенит

 4
Никита Кривцов
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Краснодар

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Зенит

 2
И К Ж
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Рубин

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