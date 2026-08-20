Ротенберг — Батракову: «Я не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива», но было важно сдержать слово»
«Локомотив» показал видео разговора между генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом и полузащитником Алексеем Батраковым о предстоящем переходе последнего в «Галатасарай».
«Леш, хотел тебя поздравить с этим большим событием. Я как генеральный директор хотел пожелать тебе удачи. Для нашего клуба это огромное событие, и ты этого заслуживаешь. Многие говорят, что я был против этого трансфера. На самом деле это правда. Я не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива».
Но после того, как мы с тобой поговорили, я почувствовал искренность и понял, что у тебя есть мечта, которую ты хочешь исполнить. И, конечно же, когда все совпало, я хотел бы выразить огромную благодарность президенту «Галатасарая», который сделал все возможное, чтобы ты перешел.
Эти несколько дней были достаточно тяжелыми, потому что, с одной стороны, я хотел сделать как можно лучше для нашего клуба, но, с другой стороны, для меня было важно сдержать слово, которое я тебе дал: если «Галатасарай» покажет настоящую заинтересованность в тебе, то я готов это рассмотреть.
Я очень рад, что это случилось. И, конечно же, завтра ты уже полетишь. Я хотел лично приехать и еще раз сказать тебе огромное спасибо. Ты для нас большой пример. Ты пример для наших пацанов в академии. «Локомотив» — это не только их дом, но и клуб, из которого можно перейти в большой европейский клуб.
Я уверен, что это только начало твоей большой карьеры. Просто хочу пожелать тебе удачи и, главное, обойтись без травм. И запомни, что мы всегда ждем тебя обратно. «Локомотив» — это твой дом. Знаю, что турки потом будут переманивать тебя к себе, но знай, что мы тобой очень гордимся и будем за тобой следить.
Надеюсь, ты не забудешь про «Локомотив» и тоже будешь за нами следить. Сейчас чуть-чуть подправим наше положение. Пацаны доработают за тебя. Я уверен, что все будут за тобой следить. Хочу пожелать тебе только удачи. И знай, что мы тобой гордимся. Так что удачи!» — сказал Ротенберг.
В четверг полузащитник прилетел в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай».
Батраков — воспитанник «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0