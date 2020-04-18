«Би-2», Магомаев и Утесов. Ерохин рассказал о своем досуге во время карантина

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что продолжает тренировки с помощью общекомандного чата.

— Подъем у меня в 9 утра, потом завтрак, — цитирует официальный сайт РФС Ерохина. — У нас проходят тренировки в общекомандном чате. Ведут занятия тренеры по физподготовке, их в «Зените» несколько. Делаем кардио, силовую нагрузку. Сыну, кстати, нравится повторять за мной движения. Ему сейчас три года — получается очень забавно. После тренировки — свободное время, которое посвящаю семье, ребенку. Играем с Федей, бегаем. Детские книжки, конечно, читаем.

В моем плейлисте на телефоне в основном русский рок. «Би-2», «Земфира, «Сплин», «Танцы минус» и другие исполнители. А вообще знаковая для меня песня — Nirvana «Smells like teen spirit». Она со мной уже много лет. Если хочу взбодриться, то всегда слушаю ее — и настроение поднимается. Из ретро-музыки нравятся Муслим Магомаев, Леонид Утесов. Смотрим с супругой сериалы, фильмы. Из последнего запомнился фильм «Лев» про двух парней из одной приемной семьи, но с очень разной судьбой — всем советую. Из книг мне больше всего понравился «Манифест великого тренера», написанный со слов персонального наставника звезд НБА. Наш доктор сборной России Эдуард Безуглов дарил мне свою книгу «Заряжен на все сто» — с удовольствием ее изучал, много полезных моментов.

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