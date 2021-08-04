«Берегите Палыча! Он не подведет вас!» Реакция болельщиков на назначение Семина в «Ростов»

«Ростов» сегодня, 4 августа, объявил о том, что Юрий Семин возглавил команду.

2 дня назад Валерий Карпин сообщил об уходе из ростовского клуба.

Реакция болельщиков «Ростова» на назначение 73-летнего специалиста:

«Поздравления болельщикам «Ростова» от болельщика «Локо»! Берегите Палыча! Он не подведет вас!»

«Здорово. Я так хотел, чтобы Карпина, когда он окончательно уйдет в сборную, заменил в «Ростове» именно Семин. Отличный выбор. Палыч еще сможет удивить».

«Ростов» в медийном плане планку не снижает".

«Легенды «Спартака» тренируют ростовчан».