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«Берегите Палыча! Он не подведет вас!» Реакция болельщиков на назначение Семина в «Ростов»

13:18
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ростов» сегодня, 4 августа, объявил о том, что Юрий Семин возглавил команду.

2 дня назад Валерий Карпин сообщил об уходе из ростовского клуба.

Реакция болельщиков «Ростова» на назначение 73-летнего специалиста:

«Поздравления болельщикам «Ростова» от болельщика «Локо»! Берегите Палыча! Он не подведет вас!»

«Здорово. Я так хотел, чтобы Карпина, когда он окончательно уйдет в сборную, заменил в «Ростове» именно Семин. Отличный выбор. Палыч еще сможет удивить».

«Ростов» в медийном плане планку не снижает".

«Легенды «Спартака» тренируют ростовчан».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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