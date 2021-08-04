«Берегите Палыча! Он не подведет вас!» Реакция болельщиков на назначение Семина в «Ростов»
13:18
«Ростов» сегодня, 4 августа, объявил о том, что Юрий Семин возглавил команду.
2 дня назад Валерий Карпин сообщил об уходе из ростовского клуба.
Реакция болельщиков «Ростова» на назначение 73-летнего специалиста:
«Поздравления болельщикам «Ростова» от болельщика «Локо»! Берегите Палыча! Он не подведет вас!»
«Здорово. Я так хотел, чтобы Карпина, когда он окончательно уйдет в сборную, заменил в «Ростове» именно Семин. Отличный выбор. Палыч еще сможет удивить».
«Ростов» в медийном плане планку не снижает".
«Легенды «Спартака» тренируют ростовчан».
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