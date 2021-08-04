Депутат Госдумы РФ, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».

«Я поздравляю Юрия Павловича. Очень рад, что он опять в строю и сможет доказывать на деле, что он один из лучших тренеров в РПЛ. Мне, как болельщику «Локомотива», очень жаль, что в свое время Юрия Павловича не удержали в стане нашего клуба. История показывает, что именно с «Локомотивом» он в российском футболе достиг всего, чего только можно. Несколько раз выигрывал звания чемпиона, брал кубок Росси, Суперкубок России, выступал и в Лиге чемпионов. Все это он достиг с «Локомотивом», но я думаю, что и с «Ростовом» есть возможность проявить себя. Клуб «Ростов» на сегодняшний день взял лучшего тренера из тех, кто есть в РПЛ. Я желаю клубу по итогу этого сезона занять в турнирной таблице позицию за «Локомотивом». Уже в этом сезоне они будут бороться за попадание в зону еврокубков, а в следующем и за призовые места», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Предыдущий клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул команду в мае 2020 года по истечении срока контракта.