Лещенко — о назначении Семина в «Ростове»: «С ним команда точно будет бороться за Европу»
13:08
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о назначении Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».
«Юрий Павлович — опытный тренер. Он еще может качественно поработать с хорошей командой. Уверен, что с этим тренером «Ростов» точно будет бороться за Европу. Карпин был сосредоточен на сборной, поэтому первые два матчи и были проиграны. Думаю, что руководство «Ростова» приняло правильное решение. Они подарили сборной России замечательного тренера, и сами не остались обескровленными. Надеюсь, что у Юрий Павловича в «Ростове» все получится», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в мае 2020-го. Его место занял сербский специалист Марко Николич.
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