Белоус: «Галактионову надо быть скромнее — сначала посмотреть повторы, а потом говорить»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на слова главного тренера московской команды Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

После окончания встречи в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче, заявив: «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет».

«Галактионову надо быть скромнее. Прежде чем бросаться такими словами, нужно посмотреть повторы, а потом говорить. Все-таки у тренера должна быть холодная голова, так как Галактионов работает в РПЛ. Бывают такие случаи. Если Михаил Михайлович разберется, потом извинится. Думаю, у Галактионова вопрос по пенальти. Морозов в том моменте сыграл рукой, задержал мяч. Даже если он не играл ей, все равно рука помешала. В такой ситуации назначают пенальти. Я к Галактионову отношусь с огромной симпатией, но эмоции свое дело сделали», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Позже стало известно, что Галактионов может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе в игре с «Крыльями».