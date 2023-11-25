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Сарвели — о судействе в матче с «Крыльями Советов»: «Компетентные лица должны в этом разобраться»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Сложно было предположить, что ведя к 94-й минуте 3:1, мы можем упустить победу. Пенальти был же вообще на 8-й добавленной, кажется, назначен? Ну это футбол, так бывает. Как оценить судейство? Я футболист, это не мое дело. Есть компетентные лица, которые должны в этом разобраться», — цитирует Сарвели Metaratings.ru.

После окончания игры капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента главного арбитра «позором для всего футбола», а главный тренер московской команды Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».

Источник: https://metaratings.ru/news/sarveli-o-sudeistve-v-matche-s-krylyami-kompetentnye-lica-dolzhny-v-etom-razobratsya-309075/
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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