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Сегодня, 21:05

Осинькин: «Если Дзагоев попросится на стажировку в «Крылья Советов», мы этот вопрос рассмотрим»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, как отреагирует, если экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев попросится к нему в качестве стажера или помощника.

«Если попросится, мы, конечно, этот вопрос рассмотрим. Наверное, он не будет в эту цепочку включать журналистов, попросит у меня напрямую», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Дзагоев является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее появилась информация о том, что 33-летний экс-полузащитник сборной готов стать тренером.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-esli-dzagoev-poprositsya-na-stazhirovku-krylya-my-etot-vopros-rassmotrim-309068/
Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
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25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
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25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
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Оренбург – Ахмат
 - : -
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