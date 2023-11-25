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Сегодня, 18:17

Галактионова могут дисквалифицировать на 4 матча РПЛ

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе после игры 16-го тура с «Крыльями Советов» (3:3).

В пункте 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС говорится следующее: «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до 3 месяцев».

Также к игроку или официальному лицу клуба может быть применен штраф от 200 000 до 500 000 рублей.

«Локомотив» вел 3:1 в игре с «Крыльями», но пропустил два гола в добавленное время и упустил победу. Хозяева поля сравняли счет с пенальти, реализованного на 90+12-й минуте.

После окончания встречи в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче, а капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футбола.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Источник: rfs.ru
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Оренбург

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