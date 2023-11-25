Галактионова могут дисквалифицировать на 4 матча РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе после игры 16-го тура с «Крыльями Советов» (3:3).

В пункте 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС говорится следующее: «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до 3 месяцев».

Также к игроку или официальному лицу клуба может быть применен штраф от 200 000 до 500 000 рублей.

«Локомотив» вел 3:1 в игре с «Крыльями», но пропустил два гола в добавленное время и упустил победу. Хозяева поля сравняли счет с пенальти, реализованного на 90+12-й минуте.

После окончания встречи в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче, а капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футбола.