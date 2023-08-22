Барриос назвал Вендела важным игроком «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос высказался относительно ситуации с нежеланием одноклубника Вендела возвращаться в команду на старте сезона-2023/24.

«Вендел все сказал своими голами в матче против «Спартака». Он снова ведет подготовку, чтобы набрать физические кондиции. Вендел — важный игрок для нас. Произошедшее осталось позади. Мы думаем сейчас только о будущем. Готов ли Вендел выкладываться за «Зенит»? Он забил два гола, это говорит многое о нем, о его концентрации, приверженности команде. И внутри, и снаружи мы всегда были терпеливы и всегда защищали друг друга. Это имеет значение», — приводит слова Барриоса Metaratings.ru.

Вендел не проходил вместе с «Зенитом» предсезонную подготовку, он находился в Бразилии по семейным обстоятельствам, а также из-за желания сменить клуб.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала». Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.