Асхабадзе — о положении «Факела» в РПЛ: «Это давит на всех воронежцев без исключения»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» заявил, что перед командой поставлена задача сохранить прописку в чемпионате России без стыковых матчей.

«Победа в Кубке — это не панацея для нас, акценты расставлены по-другому. Основная задача — исправить положение в чемпионате. Ноль очков? Это давит на всех воронежцев без исключения. Пытаемся исправить ситуацию. Приоритет не Кубок, а чемпионат. Наша задача — сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей», — сказал Асхабадзе «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ «Факел» занимает последнее, 16-е, место, не набрав ни одного очка.

13 августа «Факел» сыграет на выезде с «Зенитом».