Божович: «За Зиньковским нужно бежать и кричать: «Давай, Зина!» А Джано мог стать как Модрич»
Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о бывших и нынешних спартаковцах, с которыми работал в разных клубах: Александре Соболеве, Данииле Хлусевиче, Антоне Зиньковском и Джано Ананидзе.
— Вы работали с Александром Соболевым в «Крыльях Советов». Он рассказывал, что и после его перехода в «Спартак» созванивались.
— Да, всегда поздравлял его, когда он забивал. Я болею за Сашу! Удивился, когда у него случилась эта ситуация с Виллианом Рошей. Да, Соболев импульсивный, но сердце у него хорошее.
— При этом в Самаре у вас с ним были проблемы?
— Он был молодой. Мы отправили его в аренду в «Енисей». Он ушел с одной головой, а вернулся с другой. Это пошло ему на пользу.
— Соболев сказал так: «Когда тренер игроку хорошо делает, то он для него лучший. Когда плохо, худший. Когда меня Божович в аренду отправил, то был худшим. Когда вернул, стал лучшим».
— Такое с игроками бывает. Но он вообще молодец! Вернулся в «Крылья» заряженным, сразу начал играть хорошо. И недаром в «Спартаке» закрепился и стал одним из лидеров.
— Вы сказали еще в прошлом сезоне, что если Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке», то ему будет по силам конкурировать с «Зенитом». Сейчас ушли Малком и Кузяев. Думаете, есть у красно-белых шансы на чемпионство?
— Думаю, есть. Если только сами себе не помешают. Смотрел матч с «Оренбургом» — мне игра понравилась! Очень рад за Хлусевича, мы с ним чуть-чуть поработали в Туле. Работяга! У него отец был спортсменом и, видимо, сильно повлиял на его развитие. Он был в «Арсенале» лучшим игроком, когда мы его продали. И, уверен, хоть это и его первые голы за «Спартак», он еще будет забивать.
Помню, как приметил Зиньковского (он играл у Божовича в «Крыльях Советов». — Прим. И.Р.). Он в «Спартаке» играет на 40 процентов своих возможностей! Жду от него дальнейшего прогресса. Не знаю, чего ему не хватает, — может, уверенности в себе. По качеству — топовый игрок! Все зависит от него. Есть какой-то внутренний барьер, который Антон должен в себе преодолеть.
— Знаменитый болельщик «Спартака», покойный ныне певец Александр Градский говорил, что красно-белым нужно было одновременно покупать Зиньковского и Соболева. Первый бы навешивал, второй — замыкал.
— Соболев быстрее раскрылся. А за Зиньковским нужно бежать и говорить: «Давай, Зина!» Он обижается и отвечает: «Зачем за мной бежишь?» Да потому что ты можешь!
— За кого из не реализовавших себя игроков, помимо Ребко, вам обидно?
— За Джано. Классный игрок! По своим данным он как Модрич. Мог бы быть на его уровне. Все в футболе знал, все понимал! Была интересная статистика — по Instat, он практически не вступал в единоборства. Не потому, что боялся борьбы. А потому что все решал раньше. Видел, где надо оказаться и куда пас отдать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0