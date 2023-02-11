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Дзюба: «Я смог многое переосмыслить. Русская земля — это прямо мое»

Иван Шитик
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему досрочно покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Там долго можно рассказывать. Если вкратце, то это был безумно интересный, безумно тяжелый опыт. Но я его расцениваю, как положительный. Я вышел из зоны комфорта, попробовал...

Я смог многое переосмыслить. Русская земля — это прямо мое. Тяжело без нее. Наверное, все-таки не мое. Хотя я очень хорошо коммуницировал с ребята и со многими до сих пор общаюсь», — рассказал Дзюба клубному YouTube-каналу «Локо».

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона?2022/23. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CbRFyjncy-k
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Локомотив (Москва)
2
2
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
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