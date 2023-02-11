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Сегодня, 16:35

Квинси Промес посетил Кубок Легенд

Артем Бухаев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Екатерина Звенигородская., «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес посетил товарищеский турнир Кубок Легенд, который проходит в Москве.

Причем на арену он пришел вместе со своим сыном.

«Кубок Легенд» с участием команд России, СНГ, Европы, Африки, легенд Латинской Америки и сборной звезд завершится 12 февраля. На счету сборной России 13 побед в 14 турнирах.

Ранее Квинси Промес со своей семьей посетил Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина.

Квинси Промес
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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