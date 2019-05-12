Артем Дзюба: "Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после окончания матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) поделился эмоциями перед церемонией награждения чемпионов РПЛ.

– Когда два голевых паса сделал, думал о третьем, поэтому не менялся. Была опасность, но спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Еще вчера участие было под вопросом. Мечта детства – выиграть чемпионат России. Ключевой момент – матч с "Краснодаром". Это была отправная точка, после которой мы поверили, что станем чемпионами. Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать, – сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".

Церемония награждения чемпионов России. Трансляция