«Арсенал» — ЦСКА: армеец предупрежден ошибочно. Теперь в дерби не сможет сыграть не только Соболев, но и Мухин
На 57-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (2:2) арбитр Иван Сиденков ошибочно вынес предупреждение Максиму Мухину. Его фол не заслуживал такого наказания.
Желтая карточка стала для армейца четвертой, он пропустит дерби со «Спартаком». Как и нападающий красно-белых Александр Соболев, который тоже ошибочно получил «лишнюю» желтую карточку от Сергея Иванова.
Судьи лишили двух ведущих игроков возможности выступить в одном из главных матчей сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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хонявый73
Раньше ЭСК мог отменять несправедливые четвертые желтые. Сейчас уже нет?
12.09.2021
Virtuoz00
Ну хорошо тогда скажите был ли фол в конце первого тайма когда Эджуке откровено завалил соперника сорвав отаку у углового флажка на половине армейцев?
12.09.2021
Ю.Ю.
Ты такой смелый...
12.09.2021
spetrov
Зачем ты глупости говоришь? Фол был, но никак не на желтую карточку. Гол забили нормально - на повторе сомневающиеся увидели.
12.09.2021
Пржевальский
Сыграно в мяч...нарушения небыло...Судья из Пиздибурка...
12.09.2021
spetrov
Спасибо, уважаемый Александр. Но здесь уже ничего не поделаешь. Все случилось, как случилось. И Александр Сергеевич Гришин на Матч-ТВ правильно заметил - а Марадишвили-то уже продан. Походу выйдет Ахметов.
12.09.2021
Virtuoz00
Ахахахааха ну да и фола там не было а может и гол из в не игры Арсенал забил вы там подумайте еще время вагон до конца дня можно не одно статью СЭ настрочить!
12.09.2021
Bob-2
Отскочили кони, хоть им и подсуживали.
12.09.2021