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Судейство

«Арсенал» — ЦСКА: армеец предупрежден ошибочно. Теперь в дерби не сможет сыграть не только Соболев, но и Мухин

16:37
Максим Мухин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 12 сентября. «Арсенал» — ЦСКА — 2:2. Максим Мухин получает желтую карточку.
Максим Мухин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 57-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (2:2) арбитр Иван Сиденков ошибочно вынес предупреждение Максиму Мухину. Его фол не заслуживал такого наказания.

Желтая карточка стала для армейца четвертой, он пропустит дерби со «Спартаком». Как и нападающий красно-белых Александр Соболев, который тоже ошибочно получил «лишнюю» желтую карточку от Сергея Иванова.

Судьи лишили двух ведущих игроков возможности выступить в одном из главных матчей сезона.

12 сентября. «Арсенал» — ЦСКА — 2:2. Максим Мухин получает желтую карточку.
12 сентября. «Арсенал» — ЦСКА — 2:2. Максим Мухин получает желтую карточку.

Арсенал Т — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • хонявый73

    Раньше ЭСК мог отменять несправедливые четвертые желтые. Сейчас уже нет?

    12.09.2021

  • Virtuoz00

    Ну хорошо тогда скажите был ли фол в конце первого тайма когда Эджуке откровено завалил соперника сорвав отаку у углового флажка на половине армейцев?

    12.09.2021

  • Ю.Ю.

    Ты такой смелый...

    12.09.2021

  • spetrov

    Зачем ты глупости говоришь? Фол был, но никак не на желтую карточку. Гол забили нормально - на повторе сомневающиеся увидели.

    12.09.2021

  • Пржевальский

    Сыграно в мяч...нарушения небыло...Судья из Пиздибурка...

    12.09.2021

  • spetrov

    Спасибо, уважаемый Александр. Но здесь уже ничего не поделаешь. Все случилось, как случилось. И Александр Сергеевич Гришин на Матч-ТВ правильно заметил - а Марадишвили-то уже продан. Походу выйдет Ахметов.

    12.09.2021

  • Virtuoz00

    Ахахахааха ну да и фола там не было а может и гол из в не игры Арсенал забил вы там подумайте еще время вагон до конца дня можно не одно статью СЭ настрочить!

    12.09.2021

  • Bob-2

    Отскочили кони, хоть им и подсуживали.

    12.09.2021