Пономарев: «Чалов — неплохой парень, но что-то он потерялся. Или его потеряли»
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью армейцев с тульским «Арсеналом (2:2) в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ.
«Неплохо. «Арсенал» — опасная команда. Да, она болтается где-то ниже середины турнирной таблицы, но они постоянно стремятся что-то где-то урвать. Сегодня урвали очко, могли даже больше. Рад очень за Чалова, что он забил, давно он этого не делал. Сегодняшний гол поможет обрести ему уверенность в своих силах. Федя — неплохой парень, но что-то он потерялся, или его потеряли», — сказал Пономарев «СЭ».
Пономарев считает, что-либо Федор Чалов себя переоценил, либо кто-то его недооценил.
«Мне нравится тот футбол, который показывает ЦСКА Березуцкого. Они играют в атакующем стиле, меньше разыгрывают мяч. Чем меньше ты держишь мяч, тем лучше. Надо как можно быстрей проходить середину поля, армейцы как раз сейчас этим и пользуются», — добавил Пономарев.
ЦСКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 10 очков в 7 матчах. «Арсенал» занимает 15-ю строчку с 5 очками в 7 играх.
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