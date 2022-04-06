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«Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ». Вилков ответил на вопрос Заремы о снятии порчи

Вилков пожелал «Спартаку» не вылететь в ФНЛ после вопроса Заремы о снятии порчи
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Вилков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Михаил Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на критику Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Вилков заявил, что «Спартак» и «Рубин» сталкиваются из-за судейских ошибок, поскольку Салихова и Леонид Слуцкий критикуют судей, за что получают ответ от кармы. Супруга Федуна в ответ отреагировала, заявив следующее: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»

«Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/23. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без «Спартака» будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», — сказал Вилков «СЭ».

5 апреля Экспертно-судейская комиссия РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0). 6 апреля стало известно, что Карасев отстранен от работы на одну игру.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Михаил Вилков
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Локомотив

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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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