«Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ». Вилков ответил на вопрос Заремы о снятии порчи

Российский арбитр Михаил Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на критику Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Вилков заявил, что «Спартак» и «Рубин» сталкиваются из-за судейских ошибок, поскольку Салихова и Леонид Слуцкий критикуют судей, за что получают ответ от кармы. Супруга Федуна в ответ отреагировала, заявив следующее: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»

«Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/23. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без «Спартака» будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», — сказал Вилков «СЭ».

5 апреля Экспертно-судейская комиссия РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0). 6 апреля стало известно, что Карасев отстранен от работы на одну игру.