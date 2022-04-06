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КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч за бросание снежков болельщиками и закрыл три сектора за скандирования

КДК РФС наказал «Локомотив» закрытием трех фанатских секторов на один матч
Антон Иванов
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотиву» запретили допуск болельщиков на три сектора фанатской трибуны на ближайший домашний матч команды в Тинькофф РПЛ.

«За скандирование ненормативной лексики с трибун болельщикам «Локомотива» запрещен доступ в секторы 2, 3 и 4 нижнего яруса южной трибуны на один ближайший домашний матч РПЛ с «Нижним Новгородом», — сообщил журналистам Григорьянц.

Также КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч рублей за бросание снежков болельщиками на стадион перед матчем со «Спартаком» (1:0).

Игра «Локомотив» — «Спартак» изначально должна была стартовать в 19.30, однако была отложена в связи с погодными условиями. Матч начался в 20:30.

Матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» пройдет 23 апреля.

Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Локомотив
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И К Ж
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Арсенал Т

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Краснодар

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