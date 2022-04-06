КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч за бросание снежков болельщиками и закрыл три сектора за скандирования

КДК РФС наказал «Локомотив» закрытием трех фанатских секторов на один матч

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотиву» запретили допуск болельщиков на три сектора фанатской трибуны на ближайший домашний матч команды в Тинькофф РПЛ.

«За скандирование ненормативной лексики с трибун болельщикам «Локомотива» запрещен доступ в секторы 2, 3 и 4 нижнего яруса южной трибуны на один ближайший домашний матч РПЛ с «Нижним Новгородом», — сообщил журналистам Григорьянц.

Также КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч рублей за бросание снежков болельщиками на стадион перед матчем со «Спартаком» (1:0).

Игра «Локомотив» — «Спартак» изначально должна была стартовать в 19.30, однако была отложена в связи с погодными условиями. Матч начался в 20:30.

Матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» пройдет 23 апреля.